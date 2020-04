Freibäder sind fit für den Sommer

Doch die Mitarbeiter der Münchner Stadtwerke (SWM) waren in der Zwischenzeit nicht untätig und haben die Freibäder fit für den Sommer gemacht – "auswintern" nennt sich das. So wurden in Schyren-, Dantebad und Co. die Becken gereinigt und die Badeareale gepflegt. Außerdem erfolgte die Inbetriebnahme der Umkleide- und Waschräume.