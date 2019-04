München - Immerhin das Sommer-Trainingslager ist gesichert für die klammen Löwen. Wie der TSV 1860 am Dienstag in einer Pressemitteilung bestätigte, werden Trainer Daniel Bierofka und Co. in den kommenden drei Jahren im oberösterreichischen Windischgarsten residieren. Die AZ hatte zuvor bereits exklusiv darüber berichtet.