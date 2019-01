Die MVHS zitiert diesen Satz auf ihrer Einladung an die Münchner zum großen Podiumsgespräch mit dem Titel "Gute Stadtentwicklung braucht ein anderes Bodenrecht" (3. April, 19 Uhr im Gasteig). Der Eintritt ist frei. Den dicken, frischgedruckten MVHS-Katalog gibt es ab Freitag in der Volkshochschule am Gasteig und allen MVHS-Außenstellen, außerdem in der Stadtinformation im Rathaus und in allen Buchhandlungen.