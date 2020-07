Sommer in Balmoral Kehrt die Queen nie wieder nach London zurück?

Die Queen könnte laut "The Telegraph" womöglich den Buckingham Palast in der Hauptstadt meiden, und nach ihrem Sommerurlaub auf Schloss Balmoral wieder nach Windsor zurückkehren. Dort hatte sie sich zusammen mit ihrem Mann Prinz Philip (99) im März in die Isolation zurückgezogen. Allerdings wird unter Berufung auf Insider berichtet, dass die Monarchin "gegebenenfalls gemäß den Empfehlungen der Regierung" ihre Aufgaben in London wieder aufnehmen werde.