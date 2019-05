Günstiger ins Schwimmbad - Gruppenkarte für Badegäste unter 25

Und noch eine gute Nachricht gibt es: Jetzt geht’s für junge Menschen unter 25 Jahren auch noch günstiger in die Hallenbäder der SWM. So funktioniert's: Mit der Gruppenkarte nämlich für Jugendliche und Studenten. Bei Gruppen von bis zu fünf Personen läuft es so: Zwei Personen zahlen einen Grundpreis in Höhe von 9 Euro (in Cosimawellenbad, Michaelibad, Nordbad und Südbad) oder 11 Euro (im Westbad). Jede weitere Person bezahlt dann nur noch 4 beziehungsweise 5 Euro.