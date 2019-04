München: Gratis Schwimmbad-Eintritt für Kinder

Für Reiter sei es ein besonderes Anliegen, Familien in München zu entlasten. "Das sind gleich zwei gute Nachrichten für die kommende Freibadsaison: Zum ersten Mal dürfen alle Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre umsonst in die Freibäder gehen und die Preise bleiben stabil – beides war mir wichtig. (...) Ich wünsche allen tolles Badewetter und viel Spaß in den Freibädern."