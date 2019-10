Alkoholeinfluss: Täter wurde aggressiv

Laut Anklage waren Täter und Opfer bei derselben Reinigungsfirma beschäftigt und teilten sich mit einem Dritten ein Apartment in der Senefelderstraße. Nach eigenen Angaben hatte der Angeklagte zuletzt 20 bis 30 Augustiner pro Tag getrunken. Sein Chef kündigte ihm am 19. Oktober 2018, weil er wiederholt unentschuldigt gefehlt hatte. Das Apartment sollte er am nächsten Morgen räumen.