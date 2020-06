Homosexueller Prinz als Adoptivsohn von Frédéric von Anhalt

Von einem AZ-Leser kommt jetzt ein reizvoller Vorschlag, der Frédéric Prinz von Anhalt zum Nachdenken bringt. "Warum dürfte der neue Adoptivprinz nicht auch homosexuell sein? Ob schwul oder hetero – das macht doch keinen Unterschied, ob man ein guter Prinz sein kann. Wichtig ist doch eine charmante Ausstrahlung und ein sicheres Auftreten. Vielleicht können die heterosexuellen Anwärter sogar noch was davon abschauen. Es ist mir einfach wichtig zu zeigen, dass Schwule in der Welt, auch in der royalen Welt, existieren und ihren Platz haben. Gerade im Pride-Monat Juni wäre es doch ein schönes Zeichen, auch in der Welt des Adels modern und offen in die Zukunft zu gehen. Die Film- und TV-Branche hat es ja schon vorgemacht wie bei 'Queen of Drags' oder zuletzt bei 'Prince Charming', dass LGBTIQ*-Menschen ein Teil der Gesellschaft sind und es einfach nicht mehr nur zu tolerieren, sondern zu akzeptieren", so der Münchner Christoph (32) zur AZ.