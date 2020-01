Zum Glück fiel keiner der Angerufenen auf die Masche herein. Keinesfalls, so warnt die Polizei, sollte man Auskunft über Vermögen, Schmuck oder Bargeld geben. Niemals sollte man Wertgegenstände an Fremde übergeben. Die echte Polizei, so die Sprecherin, fordere nie auf, Geld oder Schmuck zu übergeben.