Sogar die Coaches wussten von nichts "The Voice Kids": Andreas Bourani überrascht mit Gastauftritt

Gemeinsam mit Eske sang er dann auch noch seinen Mega-Hit "Auf anderen Wegen" und meinte zu seinem Schützling: "Sie hat es wahnsinnig souverän gemacht auf so einer großen Bühne." Doch woher kennen sie sich? Bourani lernte Ekse via Youtube kennen. Dort stolperte er über das Video zu einem Song, in dem sie ihre Zeit als Mobbing-Opfer verarbeitete. Anschließend performten die beiden bereits einmal gemeinsam bei einem Schulprojekt. Das Nachwuchstalent entschied sich im Übrigen am Ende für das Team Lena. Die meinte zuvor: "In dir steckt ein Rohdiamant. Da ist so viel Potenzial."