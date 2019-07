Das größte Bauprojekt hat die Bayernheim bisher an der Berliner Allee in Augsburg anvisiert. Auf 150.000 Quadratmetern könnten hier etwa 1.000 Wohnungen entstehen, auf einem Parkplatz in Fürth 150. Bebaut werden sollen auch ein Parkplatz in Bayreuth, eine Fläche nahe der JVA Landsberg sowie der südöstliche Teil der ehemaligen McGraw-Kaserne, wo bis zu 1000 Wohnungen und Wohnheimplätze errichtet werden sollen.