Söder kündigt Stiftung an "Arm im reichen Land" - Bayern will Hilfe für Obdachlose verbessern

Bayern: Keine Statistik über Zahl der Obdachlosen

Forderungen von Wohlfahrtsverbänden nach verlässlichen Statistiken zur Anzahl der Obdachlosen in den Kommunen erteilte Söder eine Absage. Der Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt in Bayern, Thomas Beyer, hatte kritisiert, dass nicht bekannt sei, wie viele Menschen in Bayern überhaupt obdachlos sind. Eine Statistik hierzu habe die Staatsregierung bislang verweigert. Sozialministerin Schreyer betonte: "Wir wissen oft gar nicht, was schon alles getan wird.“ Mehr Zahlen seien jedoch nicht die Lösung. Helfer vor Ort wüssten am besten, wie viel und welche Hilfe benötigt werde, sagte Schreyer. Nun gelte es, in Absprache mit Kommunen, Kirchen und Wohlfahrtsverbänden passende Angebote zu schaffen. Ein runder Tisch später im Jahr solle mehr Vernetzung bringen.