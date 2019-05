Was bedeutet der Besuch für Bayern? Söder: "Zum einen zeigen wir ein Signal, dass wir die Briten eigentlich sehr gern in der Europäischen Union behalten würden. (...) Selbst wenn es zum Brexit kommen sollte, dann gibt es ja auch einen Day-After und da kommt es auch darauf an, dass wir weiterhin sehr enge Verbindungen haben. (...) Deswegen hilft so ein Besuch und zeigt, die Verbundenheit bleibt."