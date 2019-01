So werden Sie wieder fit Bye, bye, Silvester-Kater: Tipps und Tricks für den Morgen danach

1. Vorkehrungen treffen

Vielleicht kann ein Kater im Vornherein nicht gänzlich verhindert werden, abgeschwächt aber allemal. Wie das geht? Greifen Sie am Abend nicht wild in die Getränkekiste. Bier, Wein, Sekt und Hochprozentiges sollte möglichst nicht durcheinandergetrunken werden. Aus einem einfachen Grund: Entscheidet man sich dazu, nur eine Alkoholsorte über den Abend zu trinken, kann man diese ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr sehen. Wer standhaft bleibt, trinkt in der Partynacht deutlich weniger.