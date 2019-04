Kriminelle Dienste in der Pflege haben oft ungeschultes Personal

Am zweithäufigsten betrügen Ärzte mit 63 Fällen, danach folgen Krankengymnasten und Physiotherapeuten (39) und Apotheker (11). Die Betrüger gehen dreist vor: Am häufigsten, so Chefermittlerin Dina Michels zur AZ, gebe es im Bereich Pflege Probleme mit unqualifiziertem Personal.