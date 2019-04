Bei der Top-10 der diesjährigen Staffel von "Germany's next Topmodel" liegen die Nerven inzwischen so blank wie die Oberkörper der besonders männlichen Malemodels, die Michael Michalsky (52) in Folge elf im Schlepptau hatte. Und so gingen sich einige Kandidatinnen an die Idealmaß-Gurgel, wieder andere verfielen angesichts der zehn süßen "Boys, Boys, Boys!" in pubertäre Schnappatmung und, bei Models eher selten der Fall, Futterneid. Ach ja: Außerdem findet Sarah, dass Simone so langsam mal zur Hölle fahren könnte.