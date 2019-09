So war der "Charity Lunch" Marianne und Michael: Wiesn-Flirt, Bierzelt-Musik und die gute Sache

Und zum Schluss gab es noch einen Tipp von zwei waschechten Wiesn-Profis, denn die beiden sind bereits seit dem Anstich am Samstag dabei. Wie man das durchhält? "Wir versuchen, wenig Alkohol zu trinken und dazwischen immer wieder Wasser. Also am besten Weinschorle oder Radler. Und am nächsten Tag versuchen wir, sehr basisch zu essen: zum Frühstück Haferflocken, mittags Kartoffeln und abends erst wieder Fleisch. Das ist gut für den Magen, weil man sonst übersäuert", erklärte die gebürtige Münchnerin. Ganz ohne Alkohol sei die Wiesn aber auch langweilig, da komme keine richtige Stimmung auf, gab sie lachend zu - "aber alles mit Maß und Ziel"!