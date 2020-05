Irritationen im "GNTM"-Finale

Das Finale fing mit einer spacigen Tanzeinlage und Outtakes der Jubiläumsstaffel an. Starfotograf Christian Anwander vertrat Heidi Klum als Moderator in der Live-Show in Berlin. Mit Klums Abwesenheit und der Videoschalte wurde gescherzt. Die Model-Mama tat gleich mal so als würde die Technik spinnen und fror zum Standbild ein. Ein Klassiker. Die Tonspur schien aber hin und wieder verzögert anzukommen, da oftmals Pausen im Gesprächsfluss entstanden oder sich Redeintervalle überlappten. Besonders irritierend: Der Applaus, obwohl bekanntlich kein Publikum in der Halle war. Der Beifall vom Band kam im Netz nicht gut an.