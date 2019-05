Erst vor einer Woche beim 3:1 gegen Hannover 96 hatte Robben nach langer Verletzungspause seinen ersten Kurzeinsatz in diesem Jahr in der Bundesliga. Die lange Pause hat an ihm genagt. "Manchmal war ich verzweifelt, aber das ist normal. Zwei-, dreimal stand ich schon vor der Tür in den Kader, aber sie ging nicht auf", erzählte er. "Dann fiel ich wieder die Treppe runter, drei- viermal. Es war eine schwierige Zeit."