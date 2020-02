Heißer Auftakt

"Er muss mir auf den Arsch gucken, ob er will oder nicht." Profitänzerin Christina Luft (29) heizte selbige zu Beginn mit ihrem Partner Luca Hänni (25) zum passenden Song "Hot in Herre" von Nelly (45) ein. Ihr Ziel während des Trainings war es, "den Latino aus Luca" herauszukitzeln. Die Jury befand das einhellig für gelungen. Juror Jorge González (52) freute sich: "Ich sehe den Latino in dir!" Selbst der notorische Nörgler Joachim Lambi (55) fand: "Das war ein toller Auftakt." 22 der möglichen 30 Punkte konnten die beiden ergattern.