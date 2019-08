Die Kritik: Pflegehelfer sind mit Notfallsituationen überfordert

Sie sieht in so einer prekären Situation die Gesundheit der Patienten in Gefahr gefährdet. "Ein Pflegehelfer wird für bestimmte Pflegetätigkeiten beschäftigt. Er kann dann auch nur diese Tätigkeiten ausüben", erklärt Biederbeck der AZ. So können Pflegehelfer Patienten Essen und Trinken reichen, in manchen Kliniken dürfen sie auch den Puls oder Blutdruck messen. Hilfstätigkeiten also.