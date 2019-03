So reagiert das Netz Darum ist Wikipedia heute offline

Die Reaktionen

Auf Twitter gibt es bereits eine Menge Reaktionen zur Wikipedia-Aktion, viele feiern die Plattform dafür: "Hammer Aktion von euch, obwohl Wikipedia ja nicht vom #Article13 betroffen ist! THX fuer die Solidarität", heißt es da unter anderem - oder auch: Ich fände ja mal einen Shutdown von YouTube für einen Tag cool." Ein anderer User findet es traurig, "dass Wikipedia nicht in ganz Europa abgeschaltet wird". Tatsächlich ist nur die deutsche Wikipedia-Seite derzeit nicht erreichbar.

Für den 23. März ist eine Art Aktionstag gegen die Urheberrechtsreform geplant. Laut der Website "savetheinternet.info" sind derzeit alleine für diesen Tag mehr als 80 Demonstrationen in ganz Europa angekündigt, darunter unter anderem in Krakau, Stockholm, Warschau, Zürich, Luxemburg, Wien, Amsterdam, Leipzig, Frankfurt, Hamburg und in vielen weiteren Städten.