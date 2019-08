Für die Fans im ausverkauften Grünwalder Stadion hatte der Ex-Bundesligaprofi ebenfalls ein dickes Lob parat: "Die Stimmung war super. Auch in der ersten Halbzeit, in der wir uns schwer getan haben." In der vergangenen Saison hatten die Sechzger-Anhänger in vergleichbaren Phasen teils Pfeifkonzerte abgegeben. Und jetzt? "Es war kein Pfiff da, keine Unruhe. Die Zuschauer haben weiter an die Mannschaft geglaubt – so muss das sein!"