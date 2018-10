München - Nach dem Zapfenstreich kamen die Fahnder zum Zug: Am Montagabend haben mehrere Dutzend Beamte das größte Festzelt auf der Wiesn komplett abgeriegelt, durchsucht und Unterlagen mitgenommen. Wir berichteten in unserem News-Blog von der Wiesn darüber. Das Ziel der Ermittlungen war aber nicht Wiesn-Wirt Peter Pongratz (71). „Er ist kein Beschuldigter. Es geht um einen Geschäftspartner von ihm“, bestätigte Oberstaatsanwältin Anne Leiding der AZ.

Es geht um den Verdacht der Schwarzarbeit und Verstößen gegen die Abgabenordnung – also Steuerhinterziehung. Die Behörden ermitteln gegen einen Mitarbeiter der „GS Gastro Service GmbH“, den Putzdienst, der seit Jahren im Zelt für die Reinigung zuständig ist. Der Verdacht: Das Unternehmen soll Sozialabgaben nicht korrekt versteuert haben.