So lief die Mitgliederversammlung Schlagabtausch bei den Löwen: Ein Sieg für Reisinger

Video-Botschaft von Michael Scharold: Immer wieder was Neues bei den Löwen, und nicht allzu professionell: Der abwesende KGaA-Boss Michael Scharold hielt seine Rede zum abgelaufenen Löwen-Jahr nur per Video - wegen des Applauses teils nur schwer verständlich. Über Sechzigs rote Zahlen in der abgelaufenen und wohl auch neuen Saison (16, und 2,2 Mio. Euro) sagte er: "Wir stehen noch am Anfang eines Konsolidierungskurses." Cleverer, versöhnlicher Schachzug: Scharold dankte von Reisinger bis zu Ismaik allen Seiten. Trainer Daniel Bierofka (U19-EM in Finnland) und Sportchef Günther Gorenzel ("Wir können das ohnehin nicht beeinflussen") waren ebenfalls nicht vor Ort.