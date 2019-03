So lief die Auseinandersetzung "GNTM 2019": Drama pur - aber nicht wegen dem Nackt-Shooting

Im Vorfeld der aktuellen Episode von "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben) brodelte die Gerüchteküche: Kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung und wird diese im TV zu sehen sein? Heidi Klum (45) sagt jedenfalls leicht fassungslos in die Kamera: "Das hat es in 14 Jahren 'Germany's next Topmodel' noch nicht gegeben". Der spontane Besuch von Topmodel Gisele Bündchen (38) und das Nackt-Shooting mit Star-Fotograf Rankin (53) gehen in dem ganzen Drama fast unter.