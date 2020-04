Was sie aber über die Jahre gelernt hätte, sei, den Moment mehr zu genießen und dadurch glücklich zu sein. "Ich möchte dann an dem jeweiligen Tag mehr erleben, mehr lieben und leben", so Klum. Sie würde in der Gegenwart leben und nicht "zurückschauen". Stattdessen bereite sie sich darauf vor, was in der Zukunft noch kommen möge.