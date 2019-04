So heißt die Kleine "Bachelor"-Siegerin Katja Kühne im Baby-Glück

"Unsere Mary Lou" ist am Donnerstagmorgen zur Welt gekommen, wie Sabitzer verrät. Beide seien "mega stolz" und "überglücklich". Der Fußballer ergriff zudem die Gelegenheit, um der Welt zu zeigen, wie sehr er in die "Bachelor"-Teilnehmerin verliebt ist. Er bezeichnete sie nicht nur als seine "Liebe des Lebens", sondern dankte ihr auch für ihre Stärke in den vergangenen Monaten. "Ich liebe dich für immer."