Susanne Klehn spricht über ihre Krebs-Erkrankung

In "Bunte" spricht Klehn jetzt über ihre positive Einstellung zum Leben und wie die Erkrankung sie positiv verändert hat. Am Ende sei der Krebs "das Beste, was mir passiert ist". Heute sieht sie ihr Leben oder Glück nicht mehr als selbstverständlich an: "Ich kann die Frau, die ich heute bin, sehr gut leiden."