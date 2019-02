Oldschool-Hip-Hop und Helene Fischer

Im größten Raum sind die Wände mit bunten Farben bemalt, die unter Schwarzlicht zu leuchten beginnen. Hier können sich die Gäste mit typisch-karnevalistischem Schlager von Matthias Reim und Andreas Gabalier oder von Eurodance-Klängen à la Ace of Base beschallen lassen. Ein paar Gänge weiter landet man im New York der 90er Jahre, wo mit dem Popo zu Oldschool-Hip-Hop gewackelt wird. Im letzten Raum erwartet das Partyvolk düstere Elektromusik, deren basslastige Beats die Knochen zum Vibrieren bringen.

Der "Atriumfasching" steht dem "Kellerfasching" in nichts nach. Bis vor knapp 25 Jahren wurde diese Party tatsächlich im Atrium des Wohnheims gefeiert. Wegen der Brandschutzordnung wurde der Hauptteil der Feier aber ebenfalls in einen Keller verlegt. Dort spaltet sich die Party-Area in zwei Bereiche. Im kleinen Raum können die Gäste ihrer Tanzwut bei Goa-Musik freien Lauf lassen. Im größeren Raum kommen stilecht Popschlager von Helene Fischer oder "Die Atzen" bei den Gästen besonders gut an. Ein Highlight ist das sogenannte Aquarium, ein gläserner Raum direkt neben dem Atrium, in dem auch Livebands spielen und für gute Stimmung sorgen. Ohne Verkleidung geht auf einer Faschingsparty bekanntlich gar nichts. Die Veranstalter des Biedersteiner Faschings bestehen deshalb auf einer Kostümpflicht. So richtig streng umgesetzt wird die beim "Kellerfasching" dann aber nicht wirklich, auch den "normalen" Gästen wird der Eintritt nicht verwehrt. Trotzdem kommen 99 Prozent des Publikums im Kostüm.

"Atriumfasching" geht nur mit Kostüm

Beim "Atriumfasching" allerdings werden unkostümierte Gäste tatsächlich nicht reingelassen. Der Schauwert bei den Verkleidungen ist hoch, einige Faschingsbegeisterte haben richtig Arbeit in ihre Verkleidung gesteckt. "Manche geben sich bei ihren Kostümen sehr viel Mühe und es wird tagelang gebastelt. Wir lassen zwar nur mit Kostüm rein, aber als Kostüm geht auch viel durch", sagt Vadim Goryainov.

Und so tanzen im Kellergewölbe und im Atrium Gestalten aus der Fantasy-Serie "Game of Thrones" neben muskulösen Dragqueens, bestellen an der Bar vier überdimensional große Bananen Drinks bei Harry Potter und werden Luftballons als Kleidungsstück zweckentfremdet. Daneben sieht man aber auch einige einfachere Kostümierungen wie einen Affeneinteiler oder eine Gummimaske auf dem Gesicht.

Obwohl der Biedersteiner "Kellerfasching" und "Atriumfasching" jedes Jahr fast ausverkauft sind, wird mit den Partys kaum Gewinn erwirtschaftet. "Wir machen ein bisschen Gewinn, der in unser Wohnheim fließt. Aber eigentlich ist es eine ehrenamtliche Party, organisiert von einem ehrenamtlichen Verein", erklärt einer der Organisatoren. Wer in München auf der Suche nach einer etwas anderen Kostümfeier ist, fühlt sich auf dem Biedersteiner Fasching bestimmt gut aufgehoben.

