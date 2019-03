München - Auf den ersten Blick sieht die E-Mail täuschend echt aus: Das Wappen der bayerischen Polizei, dazu die Anschrift der Dienststelle sowie ein Termin, an dem der Empfänger zur angeblichen Vorladung kommen soll. Solche Fake-Mails kommen derzeit vermehrt in Bayern vor – das Landeskriminalamt warnt jetzt offiziell vor den Nachrichten. Auch die Münchner Polizei warnt via Twitter vor den falschen Vorladungen.