Sky-Dramaserie "8 Tage" Was zählt für die Promis wirklich im Leben?

Im Gegensatz zu ihrem Regisseur würde Schauspielerin Luisa-Céline Gaffron (26), die in der Serie die junge und lebenshungrige Nora spielt, es in den letzten Tagen ihres Daseins ordentlich krachen lassen. Gaffron: "Ich würde alles Geld, was ich habe, verballern und alle einladen. Zum Flughafen fahren und in irgendeinen Flieger steigen und mich überraschen lassen, wo es hingeht. Fallschirm springen, alle Menschen, die mir wichtig sind, sagen, dass ich sie liebe, feiern, Spaß haben!"

Nora Waldstätten: "Noch einmal Botticellis Venus sehen - und eine große Portion Spaghetti Carbonara"

Nora Waldstätten (37), in der Serie eine gefühlsschwankende Schwangere auf der Flucht in die USA verkörpert, würde ihre letzten Tage in Florenz und von Kunst umgeben erleben: "Ich war noch nie in den Uffizien. Noch einmal die Venus von Botticelli sehen, eine große Portion Spaghetti Carbonara essen, das wär's für mich."

Als entrückter Jesus-Freak setzt sich Herzensbrecher David Schütter (28) in "8 Tage" in Szene. Und gibt offen zu, dass er nicht wüsste, was er tun würde, wenn das Ende naht: "Würde ich mich mit allen vertragen? In die Südsee fliegen? Im Frauenkleid rumlaufen und Lippenstift tragen? Oder doch einfach bloß meinen Arsch retten?"

Lena Klenke (23) spielt in "8 Tage" eine Tochter, die mit der Familie auf der Flucht ist - und in den letzten Tagen vor dem Untergang ihre Sexualität erwachen fühlt. Auch sie tut sich schwer mit einer persönlichen Entscheidung für die letzten Tage: "Da bleibt dann wohl nur die Hoffnung..." Sie fand an ihrer Rolle den aktuellen Bezug auf die Flüchtlingssituation spannend: "Der Film führt vor Augen, wie schnell es gehen könnte, dass dieses Mal wir Deutschen diejenigen sind, die Hilfe im Ausland suchen. Und was es heißt, alles aufgeben zu müssen..."

Claude Heinrich: 12-Jähriger mit Oscar-Ambitionen

Leonies kleiner Bruder Jonas wird von dem 12-jährigen Claude Heinrich verkörpert. Der Teenie war der Jüngste am Set, aber ist schon ein Profi, der in zahlreichen Produktionen mitgespielt hat. In seinem nächsten Film verkörpert er Panik-Sänger Udo Lindenberg als Kind. Der Sohn einer Sprecherin und eines Musikers hat drei sehr gute Wünsche für sich: "Ein gutes Leben zu führen und einen Oscar zu gewinnen."

Thomas Prenn (25) kam direkt von der renommierten Schauspielschule Ernst-Busch ans Set und war sofort Feuer und Flamme für die Top-Produktion mit großer Besetzung. Wenn ihm noch "8 Tage" blieben, würde er versuchen, gelassen zu bleiben. "Im Sommer habe ich mir in Brasilien einen schweren Infekt zugezogen und musste ins Krankenhaus. Ich lag einfach nur noch da und wollte nur schlafen, schlafen, schlafen. In dem Moment habe ich auch über das Sterben nachgedacht."

Gestorben wurde aber gestern im Gegensatz zur Filmfiktion nicht, sondern bis in die Morgenstunden in der "Wilden Renate" bei Burger, Currywurst, Bier und Drinks gefeiert. Die Serie startet am 1. März ab 20:15 Uhr mit zwei Folgen auf Sky 1, alle acht Episoden sind aber auch über Sky Ticket und Sky Go abrufbar.