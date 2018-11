"Länger her" ist beinahe untertrieben. Am 3. Januar 2017 belegte Freund in der Qualifikation von Innsbruck nur den 47. Platz, am nächsten Morgen stieg er wegen eines grippalen Infekts aus der Vierschanzentournee aus. Drei Wochen später zog er sich seinen ersten Kreuzbandriss zu.

Severin Freund: Extra-Kick durch Geburt seines Sohnes?

Es begann eine Leidenszeit mit vielen Stunden in der Reha. Was also ist möglich für den Rückkehrer? "Die Tournee wird für mich zu früh kommen, da bin ich Realist genug. Bis zur WM kann sich schon noch was entwickeln", sagt Freund. Bei den Titelkämpfen in Seefeld Ende Februar will der ehemalige Gesamtweltcup-Gewinner wieder in der Weltspitze mitmischen.

Die Voraussetzungen sind geschaffen. "Es läuft ganz gut bei Severin, er ist körperlich wieder fit", sagt Schuster. Und vielleicht gibt ja auch der Gedanke an die kleine Johanna dem Papa den Extra-Kick. Der ehemalige Tournee-Sieger Dieter Thoma erklärte am Wochenende in der ARD, er sei nach der Geburt seines ersten Sohnes "geflogen wie eine Feder".

Severin Freund dürfte es gehört haben, schließlich saß er als Zuschauer vor dem Fernseher. Zum hoffentlich letzten Mal.