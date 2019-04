Fans warnen davor, mit dem Protz-Ferrari in Deutschland zu fahren

Ein User warnt sogar, mit dem silber-folierten Ferrari auf der Straße zu fahren: "In Deutschland ist so was nicht erlaubt." Könnte Robert Geiss Probleme mit der Polizei wegen seines glänzenden Flitzers bekommen? Vergangene Woche wurde in Hamburg ein "Gold-Poser", der seinen Porsche in Goldfolie gepackt hatte, von der Polizei mehrmals gestoppt und die Weiterfahrt untersagt.