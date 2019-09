Keno Rüst hat ein Kind mit seiner Exfreundin

Im Anschluss an das Bachelorette-Finale am 4. September, waren die beiden bei Frauke Ludowig zu Gast und plaudern aus dem Nähkästchen. Und auch ein bislang gut gehütetes Geheimnis kam ans Licht. Gewinner Keno hat ein Kind. "Ich habe einen Sohn", so der 28-Jährige. "Ich habe auch mit seiner Mutter gesprochen und wir wollen ihn aus der Öffentlichkeit heraushalten. Ich hoffe, dass das jeder akzeptiert." Deshalb habe er auch während der TV-Show nicht davon erzählt. Gerda hat es während der Dreharbeiten erfahren - ohne Kameras. Bei Frauke Ludowig sagt sie: "Es ändert nichts an meinen Gefühlen zu ihm. Er hat mir die Geschichte von Anfang bis Ende erzählt, ich bin für ihn da. Ein Kind ist ja auch etwas Schönes."