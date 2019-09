München - Am Samstag beginnt mit dem Oktoberfest die fünfte Jahreszeit in München. Anlässlich dessen traten die Löwen am Mittwochnachmittag zu den traditionellen Hacker-Pschorr Wiesn-Champions an. Vertreten wurden die Giesinger in diesem Jahr durch Neuzugang Dennis Erdmann, Torwart Hendrik Bonmann und Ex-Bundesliga-Spieler Stefan Lex.