Seifenkisten-Experte: "Einen solchen Unfall hat es noch nie gegeben"

Damit war er aber in der ersten Instanz gescheitert. Das Landgericht ließ ihn abblitzen, weil man mit einem solchen Unfall nicht habe rechnen können. Hubert S. stand bei dem Unfall an der eigentlich ungefährlichen Innenseite einer Kurve. Weitergehende Sicherheitsvorkehrungen seien an dieser Stelle nicht notwendig gewesen. Vielmehr läge hier ein Unglück vor, bei dem sich das "allgemeine Lebensrisiko" verwirkliche, so das Landgericht.