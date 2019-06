Sie wurde 91 Jahre alt Bestseller-Autorin und Journalistin Judith Krantz ist tot

Krantz war während ihrer langjährigen Karriere als Journalistin für diverse Magazine tätig - unter anderem für die "Cosmopolitan". In der Zeitschrift erschien auch ihr bekanntester Artikel "The Myth of the Multiple Orgasm". Ihren ersten Roman namens "Skrupels" veröffentlichte die Bestseller-Autorin im Jahr 1977. Dieser erschien auch in Deutschland, ebenso wie die Romane "Prinzessin Daisy" und "Wiedersehen in Valmont".