Von der Verhaftung ihrer Geschwister erfährt Elisabeth aus der Zeitung. Am 18. Februar 1943 werden Hans und Sophie im Gefängnis Stadelheim hingerichtet. Die anderen Scholls kommen nun auch ins Gefängnis, die "Schutzhaft" der Nazis ist in Wahrheit eine Sippenhaft. Elisabeth Hartnagel sagt, sie sei in diesen Tagen voller Bewunderung für den Mut ihrer Geschwister gewesen. Elisabeth wird in der unbeheizten Zelle krank – und ist nach zwei Monaten die erste aus der Familie, die wieder entlassen wird. Doch die schwere Zeit ist noch lange nicht vorbei. Nachbarn meiden die Scholls, die Gestapo bespitzelt sie weiterhin.