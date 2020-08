Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 12.30 Uhr in der Baldurstraße in Gern, das berichtet die Polizei. Die 76-jährige Münchnerin war mit ihrem Fahrrad auf dem Radlweg stadteinwärts unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 76-jähriger Münchner in seinem Auto auf der Baldurstraße stadtauswärts.