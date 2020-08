Sie wollen Produzenten werden Haben Harry und Meghan ihr erstes Hollywood-Projekt in Arbeit?

Harry (35) und Meghan (39) scheinen in ihrer neuen Heimat USA nicht untätig zu sein. Wie das US-Portal "Variety" von einem namentlich nicht genannten Insider erfahren haben will, arbeite das Paar momentan daran, ein bislang noch geheimes Projekt an einen Medienabnehmer zu bringen. Worum es sich dabei handelt, ob Fernsehserie oder Drehbuch-Idee, ist nicht bekannt.