Helena Fürst bezichtigt Sonja Zietlow der Manipulation

In ihrer "Bewerbung" rechtfertigt sie den Wunsch einer erneuten Teilnahme damit, dass sie 2016 ungerecht behandelt worden sei und Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow die Zuschauer manipuliert habe: "Bevor ich als 4. gehen musste, rief Sonja in der Sendung dazu auf, nicht mehr für mich anzurufen. Was wäre passiert, wenn sie das nicht getan hätte? Hätte ich vielleicht sogar gewonnen? Ich weiß es nicht, denn das war Manipulation der Zuschauer und nichts anderes", so Fürst.