Soyeon Schröder - Kim will Kassiererinnen und Kassierer schützen

Viele Asiaten hätten Angst, in Deutschland öffentlich Mundschutz zu tragen, weil sie komisch angesehen werden, sagte Schröder-Kim. "Ihnen will ich Mut machen. Ich jedenfalls gehe auch künftig mit einem Mundschutz zum Einkaufen, weil ich damit die Kassiererinnen und Kassierer schützen will. Und ich werde meinen Mann bitten, künftig das Gleiche zu tun." Der frühere SPD-Chef und die Koreanerin sind seit 2018 verheiratet, derzeit stecken beide wegen der Corona-Krise im Homeoffice in Hannover fest.