Schlagerstar Jürgen Drews (75, "Ein Bett im Kornfeld") hat nach eigenen Worten in seiner Jugend aus Neugierde Marihuana geraucht. "Ich wollte es ausprobieren, um kein Außenseiter zu sein. Ich brauchte davon nur ein bisschen einzuatmen und jede positive Emotion verstärkte sich noch", zitiert die "Bild"-Zeitung aus den Memoiren des Sängers ("Es war alles am besten") , die am Montag erscheinen sollen.