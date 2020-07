Sie wäre 59 geworden Prinzessin Dianas Bruder meldet sich zu Wort

Charles Spencer postete ein Bild der handgeschriebenen Karte, auf der zu lesen ist: "Alles Gute zum Geburtstag, Diana, Princess of Wales. Ich werde mich immer an dich erinnern." Die Nachricht liegt auf einem Paket mit Blumen. Zu dem Foto schrieb Charles Spencer: "Heute in @AlthorpHouse erhalten - unglaublich und berührend." Auch viele seiner Follower waren "gerührt" von dieser Geste: "Diana wird immer die Königin der Herzen bleiben", heißt es in den Kommentaren. Ein weiterer User schrieb: "Das ist sehr süß, sie wird von so vielen freundlich in Erinnerung behalten." Ein anderer Fan twitterte: "Ihre Schwester war eine einzigartige Persönlichkeit und wird niemals vergessen werden. Sie wird sehr vermisst, besonders in diesen turbulenten Zeiten, und ich denke jeden Tag an sie."