Sie trug Dianas Diadem Herzogin Kate verzaubert beim Diplomaten-Empfang in London

Einen wahrhaft majestätischen Auftritt legte Herzogin Kate (36) am Dienstagabend in London hin. Zum Diplomaten-Empfang im Buckingham Palast erschien sie in einer märchenhaften silbernen Tüll-Robe von Jenny Packham, die mit Perlen und Pailletten bestickt war. Das besondere Highlight war aber ihr Diadem, das sie nur zu ausgewählten Anlässen trägt.