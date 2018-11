Sie "ticken zu verschieden" Liebes-Aus bei "Bachelorette" Nadine Klein und Alex Hindersmann

Hindersmann postete ein Selfie und erklärte: "Nadine und mir ist es wichtig, dass ihr persönlich von uns erfahrt, dass wir leider kein Paar mehr sind." Beide hätten "im richtigen Leben" in den letzten Wochen gemerkt, dass sie in vielen Dingen "einfach unterschiedlich ticken". "Für Nadine war das leider keine ausreichende Basis für eine Beziehung", so Hindersmann. Man sei aber nicht im Streit auseinandergegangen. Außerdem heißt es in dem Post: "Bitte habt Verständnis dafür, dass wir hierzu auch gar nicht mehr sagen möchten."