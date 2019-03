Sie starb mit nur 57 Jahren Dreifache Olympiasiegerin Andrea Pollack ist tot

"Mit ihren Erfahrungen und menschlichen Werten verstand sie die Gedanken und Emotionen von Leistungssportlern und hatte so eine enge Verbindung zu den Athleten", schreibt der Olympiastützpunkt auf seiner Seite. Pollack hatte bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal zweimal Gold über 200 Meter Schmetterling und mit der 4x100 Meter-Lagenstaffel der damaligen DDR gewonnen. Vier Jahre später gewann sie in Moskau erneut mit der DDR-Staffel Gold.