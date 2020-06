Die Queen hat in der 2018 ausgestrahlten BBC-Doku "The Coronation" verraten, welche Probleme sie bei ihrer Krönung am 2. Juni 1953 meistern musste. Sie plauderte offen wie selten darüber, wie gefährlich es ist, eine Krone zu tragen und wie schmerzhaft die Fahrt in einer goldenen Kutsche sein kann. Zudem verriet sie, dass sie bei ihrer Krönung in der Westminster Abbey mit ihrer schweren Robe hängenblieb.