In einem Gespräch mit dem mexikanischen Motivationscoach Daniel Habif spricht James über die Gründe, die ihn in Deutschland nie wirklich heimisch werden ließen. "Es ist kalt dort. Die Deutschen sind auch kalte Leute, auch wenn ich beim FC Bayern fantastisch behandelt wurde. Der Klub hat mich sehr geliebt, aber es ist einfach kalt", wird der 29-Jährige vom kolumbianischen Sportportal "comitrocolor" zitiert: "Einmal bin ich um 9 Uhr in die Arbeit gefahren und als ich mein Auto gestartet habe, hat es angezeigt, dass es minus 28 Grad hat. Und ich habe mich nur gefragt: 'Was mache ich eigentlich hier? Was mache ich hier bei minus 28 Grad?"